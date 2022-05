La protection civile de la wilaya a été précisé sur sa page Facebook que son “unité principale avec le soutien de l’unité de secteur à Bab El Ziatine, sont intervenues vers 9 h 30 pour secourir une famille qui avait été victime d’une asphyxiation au monoxyde de carbone et qui s’était échappée du tube d’évacuation de leur chauffage dans le quartier d’El Djazira, où a enregistré le décès de trois personnes âgées de 25, 48 et 66 ans (deux hommes et une femme). Les corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital Alia Salah, et trois autres personnes trouvées inconscientes au rez-de-chaussée, âgées de 46, 50 et 71 ans, ont reçu les premiers soins, de l’oxygène et ont été transférées aux urgences.