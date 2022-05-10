أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر عبد القادر طالب عمر، اليوم الثلاثاء أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تعد تجربة سياسية وعسكرية ودبلوماسية رائدة في الكفاح التحرري أحبطت أطماع المغرب في الصحراء الغربية وفي المنطقة برمتها.

وقال طالب عمر بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس جبهة البوليساريو، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الجبهة استطاعت أن "تصمد على مدار قرابة نصف قرن ضد كل مناورات الاحتلال المغربي لشرعنة احتلاله للصحراء الغربية"، مضيفا أنها اكتسبت على مدار هذه السنوات الطويلة "تجربة سياسية وعسكرية ودبلوماسية لا يستهان بها في المقاومة السلمية".

وأبرز الدبلوماسي الصحراوي أن جبهة البوليساريو "نجحت في بناء دولة متكاملة الأركان، حيث تملك اليوم مؤسسات مدنية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية "، مشيرا إلى أن "الجيش الشعبي الصحراوي يعد أهم إنجازات الجبهة في مسار بناء الجمهورية العربية الصحراوية".

وأفاد السفير أن الجيش الصحراوي "خاض معارك شرسة خلال الحرب التحريرية الأولى (1975-91 19)، وحقق انتصارات كبيرة على الجيش الملكي المغربي، بشهادة الجميع، ما أجبر نظام المخزن على الجنوح للسلم، والاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مقابل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار سبتمبر من عام 1991".

وعدد السفير عبد القادر طالب عمر، إنجازات جبهة البوليساريو على الصعيد الدبلوماسي، بالقول، إن "التمثيليات الدبلوماسية للدولة الصحراوية منتشرة عبر كل قارات العالم، تقود معركة النضال السياسي والقانوني لاسترجاع السيادة الوطنية ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي".