نشرت اليوم الثلاثاء، إدارة وفاق سطيف توضيحا بخصوص الزيادة التي مست أسعار تذاكر مقابلة الفريق أمام سريع غليزان.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للنادي: "تؤكد إدارة نادي وفاق سطيف، بأن الزيادة التي مست أسعار تذاكر مقابلة الفريق أمام سريع غليزان لا تعني النادي وبأن القرار اتخذ على مستوى إدارة ديوان مركب الثامن ماي ومديرية الشبيبة والرياضة، التي تشرف على عملية التنظيم".

كما أكد المصدر ذاته، بأن ممثل النادي نبه إلى ضرورة العودة إلى الأسعار المعتمدة في المواسم الماضية، إلا أن إدارة المركب اعتذرت عن تغييرها في هذه المباراة، بعدما طبعت التذاكر قبل انعقاد الاجتماع الأمني، مع تأكيدها على مراجعة الأسعار خلال المقابلات القادمة.