أجلت الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، جلسة استئناف محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان والمتابعين معهم لتاريخ 24 ماي الجاري.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف إنجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران، منها منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما يتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة.

للإشارة كان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قد أصدر في فيفري الفارط بشأن هذه القضية حكما غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في حق شكيب خليل، فيما أدين محمد مزيان بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة كما أدين نائب الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك فغولي عبد الحفيظ بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار.