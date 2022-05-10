أوقفت مصلحة أمن دائرة الشريعة بتبسة شخصا على متن سيارة سياحية نوع سيتروان 4 وضبطت بحوزته مبلغا ماليا معتبرا من العملة الأجنبية (أورو) وبعد توقيف السيارة بالحاجز الأمني الذي يقودها هذا الشخص البالغ من العمر 50 سنة و بإخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بجيب سترته مبلغ مالي من العملة الصعبة (أورو) قدره خمسة عشرة (15000) أورو.

ليتم تحويله إلى مقر أمن الدائرة مع فتح تحقيق في القضية وحجز المبلغ المالي قصد التأكد من صحته وبالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة تبسة حول الكشوفات البنكية التي قام بتقديمها أين كان الرد عدم ضخ أية مبالغ من العملة الصعبة من خارج التراب الوطني وبأن كل العمليات تمت من داخل التراب الوطني وبعد استكمال الإجراءات تم تقديم المعني أمام العدالة.