استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له، وجرى الاستقبال بخضور وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، حسب موقع رئاسة الجمهورية.

وكان وزير الخارجية الروسي قبل ذلك أجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وتوسعت بعد ذلك لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وكشف سيرغي لافروف، في أعقاب هذه المحادثات عن "إن روسيا والجزائر تعتزمان التوقيع على اتفاقية تعكس النوعية الجديدة للعلاقات الثنائية بين الدولتين.

وقال لافروف: "طيلة هذه السنوات نعمل بنشاط على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي".

وأشار لافروف إلى أنه بالنظر إلى "التطور السريع للعلاقات الودية" بين الدولتين، ومن أجل الحفاظ على مستوى عال من التفاعل، يخطط الجانبان لإبرام "وثيقة استراتيجية جديدة بين الدولتين تعكس النوعية الجديدة لعلاقاتنا".

وصرح سيرغي لافروف إنه ناقش خلال زيارته للجزائر تطوير التعاون العسكري التقني، معبرا عن تقديره لموقف الجزائر من العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.

كما كشف عن عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة لروسيا والجزائر حول التعاون الاقتصادي في الجزائر في غضون أشهر قليلة مقبلة.

من جهة أخرى قال لافروف إن الرئيس بوتين يأمل في عقد لقاء شخصي مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ويدعوه لزيارة روسيا.