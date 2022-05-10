ستنعقد الطبعة الثامنة من ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، بالجزائر العاصمة يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة أزيد من 650 متعامل اقتصادي جزائري وأجنبي، حسبما أفاد به منظمو هذه التظاهرة.

وأوضح رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أمين بوطالبي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الطبعة التي تنظم تحت شعار "إفريقيا المستقبل"، ستتميز بمشاركة "مهمة" لوفود الأعمال التي ستأتي من 35 دولة، وبالأخص من القارة الإفريقية، وكذا ممثلي هيئات الدعم المالي على المستوى القاري والجهوي.

ومن بين الهيئات التي ستكون ممثلة في هذه التظاهرة، يوجد الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

وعلاوة عن المتعاملين الأفارقة وممثلي الهيئات القارية، يشارك في الملتقى متعاملون وممثلو هيئات استثمارية من دول أوروبية وأسيوية وأمريكية مهتمة بالسوق الإفريقية، على غرار سويسرا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والصين وروسيا وباكستان والمكسيك.

وتسمح هذه المشاركة القوية من مختلف القارات بـ "ترسيم الجزائر كبوابة تجارية لإفريقيا"، وأكد بوطالبي، أن الملتقى سيعمل على تعريفهم بأهمية المنطقة القارية الحرة ومزاياها وأدوات عملها ودورها في تنشيط المبادلات التجارية، لاسيما في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

كما ستكون التظاهرة فرصة سانحة للجزائر من أجل إبراز قدراتها التصديرية خارج قطاع المحروقات، يضيف رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، المتخصص في مجال الاستشارات والتكوين في مجال الأعمال. وفي إطار التظاهرة، سيتم تنظيم معرض بمشاركة 80 عارضا في عدة تخصصات من بينها الصناعة والمناجم والنسيج والبناء والصناعة التقليدية.