تمكنت الفرقة الجنائية لأمن سكيكدة من توقيف 17 شخصا 17-53 سنة من عصابات الأحياء زرعوا الرعب في نفوس سكان حي بوعباز بمدينة سكيكدة أغلبهم من ذوي السوابق ومن معتدي الإجرام حسب تصريح الملازم الأول بولجدري خالد أمس للصحافة المشتبه فيهم تورطوا في شجارات جماعية بحي بوعباز.

وحسب المصدر فإن المصلحة قد تلقت نداءات استغاثة عبر الخط الأخضر مفادها وقوع شجارات بالحي المذكور بين مجموعتين من المنحرفين مدججين بالأسلحة البيضاء الأمر الذي أثار الرعب في أوساط السكان تنقلت الوحدات الأمنية إلى عين المكان أين تمكنت من القبض على المشتبه فيهم وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة من طرفهم والمتمثلة في خناجر وسكاكين وبندقية تستعمل في الصيد البحري وقارورتي من سائل روح الملح وزجاجات حارقة وغاز مسيل للدموع قضبان وسلاسل حديدية ومخدرات الليل والانخراط والمشاركة في عصابة الأحياء والمؤثرات العقلية.

المشتبه فيهم أنجز ضدهم ملف جزائي عن إنشاء وتنظيم عصابة أحياء التحريض والاشتراك في مشاجرة ضمن عصابة أحياء أثناء حمل أسلحة بيضاء والضرب والجرح بالأسلحة البيضاء والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة التحطيم لملك الغير حيث أصدرت في حقهم النيابة المختصة لمحكمة سكيكدة أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.