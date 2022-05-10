أقرّ اليوم الثلاثاء بالعاصمة فيينا النمساوية، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة أربعة أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتباراً من موسم 2024-2025، وفق ما جاء عبر شبكة قنوات " بيين سبورتس " القطرية.

وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام المجموعة إلى 8 أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلاً من 6 أمام ثلاثة خصوم (3 ذهاباً و3 إياباً) بحسب النظام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد القاري السلوفيني الكسندر تشيفيرين:" نحن واثقون من أن النظام الجديد الذي تم اختياره يمنح التوازن الحقيقي ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية، رابطات الدوري وعلى كرة قدم للجذور في مختلف أنحاء قارتنا".