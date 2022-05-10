أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، وفاة عون الشرطة، خديم محمد، التابع لأمن دائرة زمورة (ولاية غليزان)، بعد تعرضه أثناء تأدية مهامه إلى حادثة دهس من طرف سائق شاحنة.

وحسب بيان ذات الهيئة فإنه تم توقيف سائق الشاحنة المتهور، البالغ من العمر 22 سنة، من قبل مصالح أمن ولاية غليزان، والتحقيق في هذه الحادثة مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

ووفق نفس المصدر فإن ظروف هذا الحادث الأليم، تعود إلى رفض سائق الشاحنة الامتثال لأمر التوقيف من طرف أفراد شرطة المرور على مستوى مفترق الطرق حي قدوري ببلدية زمورة، مساء أمس الإثنين، ليقوم بصدم الضحية وسحبه مسببا له إصابات بليغة، تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان، أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وقدم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الأمن الوطني بتعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المرحوم.

وسيواري المرحوم الثرى، عصر اليوم، بمقبرة بلدية سيدي لزرق بدائرة منداس (ولاية غليزان).