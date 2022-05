La 10ème chambre pénale près la Cour d'Alger (Alger) a reporté, mardi, au 24 mai le procès en appel de l’ancien ministre de l’Energie Chakib Khelil et de l’ancien P-dg du groupe Sonatrach Mohamed Meziane, et leurs co-accusés.

Les accusés sont poursuivis pour corruption dans l'affaire du complexe gazier d'Arzew (Oran) notamment pour octroi d'indus privilèges, abus de fonction et conclusion illégale de marchés, selon la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Plusieurs anciens cadres du groupe Sonatrach et de nombreuses firmes étrangères activant dans le secteur énergétique sont également poursuivis dans cette affaire.

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a condamné en février dernier, par contumace, l'ancien ministre de l'Energie Chakib Khelil à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de DA.

Un mandat d'arrêt international a été également lancé contre lui.

Mohamed Meziane a écopé d'une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de DA, tandis que l'ancien vice président directeur général du groupe Sonatrach, Abdelhafidh Feghouli, a été condamné à une peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de DA.