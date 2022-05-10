تم، صبيحة اليوم الثلاثاء، استقبال ممثلين عن العمال الموسميين المنتهية عقودهم من طرف مسؤولين سامين عن مؤسسة "نفطال" من أجل الاستماع إلى انشغالاتهم و مطالبهم.

وحسب بيان ذات المؤسسة فقد جرى الاستقبال في ظروف هادئة تحلى خلالها الجميع بالمسؤولية والموضوعية.

وتعهدت "نفطال" بدراسة ملف هؤلاء بكل جدية وفي إطار ما ينص عليه ويسمح به القانون وبما يحفظ مصالح الجميع، كما أكدت أن الأولية ستمنح لهم في التوظيف سواء الموسمي أو الدائم.

ووفق البيان سيتم عرض الملف على السلطات الوصية من أجل أي توجيهات من شأنها المساعدة على إيجاد مخرج يراعي مصالح الجميع.