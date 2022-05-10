عقد، مساء أمس، نادي مولودية سعيدة لكرة اليد الذي ينشط في القسم الممتاز، ندوة صحفية طارئة مناشدا السلطات المحلية بالتدخل العاجل وكل من له غيرة على الفريق بسبب الوضع الخطير والصدمة القادمة نتيجة تراكمات أضحت لا تحتمل وقد تؤدي إلى الاندثار حسب إجماع القائمين على الفريق من أعضاء مكتب النادي والتقنيين واللاعبين في تصريحاتهم لـ"الخبر" أبرزها الديون التي تجاوزت المليارين سنتيم بما فيها مستحقات اللاعبين التي لم تدفع منذ سنتين والبعض منذ عشرة أشهر وأغلبهم أرباب عائلات لا يزاولون أي نشاط آخر وكذا مصاريف الإيواء حتى عجز الفريق على شراء اللوازم الرياضية منذ موسمين ناهيك عن ظروف تنقل الفريق الصعبة التي وصلت بهم حتى المبيت في بيوت الشباب، المعلوم وضعيتها في أغلب ولايات الجزائر وهي لا تليق بلاعب محترف بالمنتخب الوطني حامل لألقاب إفريقية وقارية.

ورغم هذه الظروف والإمكانيات المنعدمة تماما تمكن الفريق من إفتكاك المركز الثالث في منافسة دورة اللقب محافظا على مكانته التاريخية وتحت ضغط الأنصار الذين تربطهم علاقة وطيدة بالكرة الصغيرة بسعيدة، حيث مازالت الأضرار النفسية تفرض نفسها على اللاعبين والطاقم الفني الذي عاش الجحيم بولاية بشار بعد الاعتداء على اللاعبين وتهديدهم بالقتل حسب الفيديوهات التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق لما تعرض له الفريق خلال اللقاء الذي جمعه مع نادي الساورة شهر مارس الماضي.

وأمام هذا الوضع هدد أعضاء مكتب النادي بالاستقالة الجماعية بعد استنفاذ كل الحلول والصبر على الوعود التي قطعت لهم من طرف السلطات المحلية مطالبين بالتدخل العاجل لكل المسؤولين بالولاية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن الفريق مهدد بالسقوط في دورة البقاء التي قد تعصف بالفريق لغياب حتى مصاريف التنقل، وفي حالة لم يلعب الفريق ثلاثة مقابلات هو مهدد بالسقوط إلى الأقسام السفلى في ظل مقاطعة اللاعبين الذين يعيشون تحت الضغط وقد صرح أحدهم أنهم " قاموا باللازم وحافظوا على مكانة الفريق ومسؤولي سعيدة هم من يتحملون مسؤولية تدمير الفريق في حالة سقوطه إذا قدر الله".

وقد أجمع كل متابعي الرياضة بغرابة التقهقر وما يحدث للرياضة في سعيدة وخاصة نادي مولودية سعيدة لكرة اليد الذي يعتبر مرجع ومدرسة وخزان المنتخب الوطني والأندية الكبرى في الجزائر من أبناء سعيدة وهم لاعبين يتمتعون بمستوى ومهارات عالية وآخرون ينشطون في البطولات الأوروبية على غرار كوري سفيان بجلالي وبرياح وأكثر من 12 لاعب لم يلتحقوا بسبب إنعدام الإمكانيات وتضررهم وعائلاتهم من التهميش وغياب الإستثمار في الجانب الرياضي رغم ما تزخر به المدينة.