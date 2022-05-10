أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يضع "التضخم على رأس أولوياته الوطنية"، ويشعر بمعاناة الأميركيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.

وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض "يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمله وسوف يؤدي وظيفته. أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضاً".

ولكنه قال إن بعض "جذور التضخم... خارجة عن سيطرته"، مشيراً إلى جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

أسعار المحروقات

وقفز متوسط السعر الوطني للبنزين العادي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند 4.37 دولار للغالون (3.8 لتر) يوم الثلاثاء، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله في مارس بأربعة سنتات.

هذه الأرقام تشكل ضغوطاً على إدارة الرئيس بايدن حيث تتزامن مع ارتفاع الأسعار، فيما سجلت أسعار الديزل أيضاً ارتفاعا جديداً عند 5.50 دولارات للغالون الواحد (3.8 لتر).

كما ظل سعر الغاز مرتفعا منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل أسواق الطاقة ورفع التكاليف.

ساعد ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 18.3٪ من فيفري إلى مارس في دفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى أعلى معدل سنوي له منذ ديسمبر 1981.