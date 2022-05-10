فشل شباب بلوزداد في تحقيق الفوز للمقابلة الثالثة على التوالي في الرابطة المحترفة الأولى، بعدما تعثر على أرضية ميدانه، اليوم الثلاثاء، أمام أمل الأربعاء بنتيجة التعادل (1-1) في إطار تسوية الرزنامة.

وافتتح ابراهيم سعيداني التسجيل للضيوف في الدقيقة 60 قبل أن يعد عبد الرحمن بورديم النتيجة لحامل اللقب في الدقيقة 70.

ويعود آخر فوز لأبناء العقيبة في البطولة إلى ما قبل المواجهة المزدوجة أمام الوداد البيضاوي في رابطة أبطال إفريقيا، وبالضبط في 12 افريل الماضي عندما أطاح بشبيبة الساورة (0-1) ببشار.

ورغم هذه النتيجة، يبقى أشبال المدرب باكيتا في الصدارة بـ54 نقطة بفارق أربعة نقاط عن الوصيف شبيبة الساورة، فيما يتمركز أمل الأربعاء في المرتبة 12 بـ36 نقطة بفارق 5 نقاط عن أول المهددين بالسقوط أولمبي المدية.