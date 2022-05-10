أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بمستغانم، أن المنتجات الجزائرية ستدخل بقوة إلى أسواق منطقة التجارة الحرة الإفريقية بداية من الفاتح جويلية المقبل.

وقال الوزير خلال لقاء مع الصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد إلى الولاية أن "الجزائر تحضر للدخول بقوة في إطار هذه المنطقة القارية للتبادل التجاري الحر التي تجمع 54 دولة وسيبدأ سريانها انطلاقا من الفاتح جويلية المقبل".

وتابع الوزير "هدفنا هو البحث عن أسواق جديدة لتحقيق الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية ببلوغ 7 مليارات دولار كقيمة للصادرات الوطنية خارج المحروقات واهتمامنا الأول هو القارة الإفريقية التي تمتلك داخلها المنتجات الوطنية تنافسية كبيرة وفرص واعدة".