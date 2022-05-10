حذرت رئيسة مؤسسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية من أن الرئاسة الروسية تعد العدة لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا ومن أن ما تحقق لها في منطقة دونباس الشرقية لا يعني بالضرورة الوصول لخط النهاية.

وتوقعت مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هينز، من أن تسلك الحرب مسارا لا يمكن التنبؤ به في الأشهر القادمة ومن أنها قد تشهد تصعيدًا في ظل سعي روسي للهدف الجديد المتمثل بفتح ممر بري عبر جنوب أوكرانيا إلى أراضي ترانسنيستريا الانفصالية التي يقطنها أيضا أغلبية من الرعايا الروس، في شرق مولدوفا.

ويعني ذلك أن موسكو تسعى للسيطرة الكاملة ليس فقط على شرق أوكرانيا بل على الجنوب أيضا.