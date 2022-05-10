أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أنه سيلغي الحظر المفروض على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على "تويتر" إذا اكتملت صفقته للاستحواذ على الشركة.

ووصف ماسك، في تصريحات خلال مؤتمر للسيارات، قرار "تويتر" بحظر حساب ترامب في جانفي 2021 بأنه "خطأ".

وقال ماسك: "أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب، سأقوم بإلغاء الحظر".

وتم تعليق حساب ترامب بشكل دائم من "تويتر" بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 جانفي 2021 لانتهاكه قواعد المنصة ضد التحريض على العنف، حسب الشركة.

من جانبه، قال ترامب مؤخرا أنه لن يعود إلى "تويتر" حتى إذا تمت استعادة حسابه، وبدلاً من ذلك سيروج لمشروعه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي.