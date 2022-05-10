انطلقت اليوم الثلاثاء بالديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات بالقبة (العاصمة) عملية إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا (دورة يونيو 2022) مع إخضاع المشرفين على هذه العملية للحجر الكلي لمدة 38 يوما.

وبالمناسبة، شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على أهمية هذه العملية التي تتطلب --كما قال-- "التحلي بروح المسؤولية والانضباط والتركيز في تطبيق النظام الداخلي والبروتوكول الصحي".

واعتبر بلعابد بأن مهمة إعداد وطبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا "يقوم بها أساتذة أكفاء ومخلصون يتحلون بالمسؤولية"، داعيا إياهم إلى "التحلي بالدقة والاحترافية في اختيار مواضيع الاختبارات التي لا يجب أن تخرج عن المقرر الذي أخذه التلميذ حضوريا طيلة السنة الدراسية".

وقد أحصى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ما يفوق 700 ألف مترشح لخوض امتحان شهادة البكالوريا المقرر ما بين 12 و16 جوان القادم على مستوى أزيد من 2500 مركز إجراء عبر الوطن.