يشهد أغلب سكان ولايات الجزائر، منذ أكثر من سنتين أزمة شح مياه الأمطار وما تترتب عنها من تذبب في توزيع مياه الحنفية، خصوصا خلال موسم الصيف، وهو ما دفع بشركة المياه والتطهير للجزائر " سيال" إلى وضع سياسة تحسيسية لتوعية المواطنين حول خطر الإجهاد المائي ومحاربة ظاهرة الاستهلاك المفر ط للمورد الحيوي وحثهم على عقلانية الاستهلاك.

تتوىقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ارتفاع درجات حرارة الأرض ، خلال السنوات الخمس المقبلة، بـ 1.5 درجة مئوية، وهو مستوى لم تبلغه منذ قرابة قرن.

وفي هذا المسعى، نظمت شركة " سيال " بالإشتراك مع الوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية، زيارات بيداغوجية لفائدة أزيد من 1400 تلميذا من مختلف الأطوار نحو محطات معالجة المياه الشروب .

كما نظمت خرجات لفائدة أئمة المساجد والجمعيات ولجان الأحياء، تهدف جميعها إلى تحسيس المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الحنفية.

يذكر أن معدل امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغ 45.52 في المائة، بعد الأمطار المتساقطة خلال الآونة الاخيرة، وعلى الرغم من أن المعدل تحسن مقارنة ةبنفس الفترة من السنة الماضية، إلا أن مشكل الاستهلاك الكبير للماء لا يزال قائما ويهدد بحدوث أزمة عطش حقيقية في السنوات الاخيرة القادمة.