هلك شخص وأصيب خمسة آخرون في حادثي مرور وقعا مساء أمس ببلديتي بلعايبة وبوسعادة في ولاية المسيلة. وأفادت مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية في منشورين عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الثانوية ببرهوم تدخلت مساء الثلاثاء من أجل حاث مرور مميت ناجم عن اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 28 ببلدية بلعايبة.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية شاب يبلغ من العمر 21 سنة توفي في عين المكان، حيث تم نقل جثته إلى مستشفى مڤرة. من جهتها تدخلت الوحدة الثانوية لبوسعادة في نفس اليوم بمفترق الطرق قرية الصديق بن يحي على مستوى الطريق الوطني رقم 08 من أجل حادث مرور والمتمثل في اصطدام بين سيارتين خلف إصابة خمسة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 21 و46 سنة تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى بوسعادة.