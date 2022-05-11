ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم وتجاوزت 1100 دولار لكل ألف متر مكعب بعد إعلان شركة نقل الغاز الطبيعي بأوكرانيا حول تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.

ووفقا لبيانات بورصة لندن ICE صعدت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر جوان في مركز TTF في هولندا إلى مستوى 1124 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد أنباء عن توقف جزء من إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وبذلك تكون عقود الغاز الطبيعي قد زادت خلال اليوم بأكثر من 4 بالمائة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا GTS، أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء (11 ماي 2022) سيوقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر محطة "سوخرانوفكا" بسبب قوى قاهرة، وزعمت الشركة أنها لا تستطيع إحكام السيطرة على محطة ضغط الهواء الحدودية "نوفوبسكوف" الموجودة في منطقة لوغانسك، وعليه ستتوقف الشركة من قبول طلبات لضخ الغاز الروسي عبر المحطة.

من جانبها، لم تر شركة الغاز الروسية "غازبروم" أي سبب لوقف الضخ استنادا للوضع السابق، وأفادت بأنها لم تتلق أي تأكيد لهذه "القوى القهرية".

وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات منها عبر أوكرانيا، وواصلت شركة "غازبروم" ضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.