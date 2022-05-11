أكدت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها "ستحيل التحقيقات في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت النيابة الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذا التحقيق من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن استشهاد المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الصهيوني خلال اقتحامه مخيم جنين.

وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل قوات الاحتلال.