أعلن النادي الأهلي احتكامه إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبًا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا. وأكد النادي الأهلي، في بيان رسمي يوم الثلاثاء، أن موقفه يأتي ردًا على رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد.

وأوضح الأهلي، أنه سيطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة. وأشار الأهلي إلى أن قراره بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية يأتي بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره.

وفي السياق، دعا محمود الخطيب رئيس الأهلي، مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم للاجتماع الطارئ الذي تحدد له صباح الأحد المقبل، لمناقشة موقف الأهلي من قرار "كاف". وبين الأهلي أن تحديد موعد الاجتماع جاء لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارياتها، وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي.

كما كلف الخطيب الشؤون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شاملًا لوائح "فيفا" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية.