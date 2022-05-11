كشفت الدكتورة روابح نضيرة المختصة في طب الأطفال وأستاذة مساعدة بمستشفى سطيف عن انتشار أمراض جديدة عند الأطفال.

وأوضحت الدكتورة، اليوم الأربعاء، على هامش موضوع الملتقى الوطني 14 لطب الأطفال، أن أمراض الغدد وداء السكري عند الأطفال في تزايد بشكل سريع.

وقالت ذات المتحدثة، أنه من بين الظواهر المخيفة التي يتم تسجيلها أسبوعيا هي ظاهرة نقص النمو عند الأطفال خاصة من ناحية الطول مشيرة إلى أن مستشفى سطيف يستقبل 80 حالة أسبوعيا.

وأبرزت الدكتورة روابح، أن أسباب هذه الظاهرة يعود إلى نقص هرمون النمو من طرف الغدة النخامية ويجعل الطفل دائما صغيرا لا يكبر في الطول، وكذلك عامل الوراثة بسبب وجود مرض في العظام عند العائلة.

كما دعت الدكتورة إلى ضرورة الكشف المبكر وذلك لتقديم العلاج والأدوية الخاصة بتنشيط الغدة النخامية.

وأشارت روابح إلى أمراض أخرى شائعة أيضا عند الأطفال في المدة الأخيرة وهي مرض الغدة الدرقية عند حديثي الولادة ولأطفال "thyroïde "، حيث أكدت أن مستشفى سطيف يكتشف أسبوعيا عشرين حالة من الأطفال المرضى بالغدة الدرقية.

وأوضحت الدكتورة أعراض الإصابة بهذا المرض عند الأطفال، من بينها التوقف عن النمو، السمنة، عدم التركيز، النوم في المدرسة، التعب والفشل الدائم وحب النوم كثيرا. والغدة الدرقية تؤثر مباشرة على شرايين وأوعية القلب.

ومن مسببات هذا المرض، حسب ذات المتحدثة، التلوث والنظام الغذائي اليومي.