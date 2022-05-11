أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أصابت أكثر من 500 موقع وتجمع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 9 طائرات بدون طيار أوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح اليوم الأربعاء، إن الطيران الحربي الروسي قصف 93 هدفا خلال الليل، بينها موقعان للقيادة، و69 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، إضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وأضاف المتحدث إن القوات الصاروخية ووحدات المدفعية الروسية أصابت 407 مناطق تجمع للقوات والمعدات العسكرية، ودمرت 13 مركز قيادة وأربعة مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Osa-AKM و14 مستودع ذخيرة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الضربات أدت إلى مقتل أكثر من 280 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وتعطيل 59 قطعة من المعدات العسكرية. وتابع إنه خلال الليل دمرت الدفاعات الجوية الروسية أربع طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة خاركوف (شمال شرق) وثلاث مسيرات في منطقة روبيجنويه في لوغانسك الشعبية، وأخرى في منطقة جزيرة الأفعى قبالة سواحل أوديسا، إضافة إلى طائرة من طراز Bayraktar-TB2 في مقاطعة نيكولايف (جنوب).

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن مجموع الأهداف الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تشمل 164 طائرة و125 مروحية و807 طائرات بدون طيار و302 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات و2998 دبابة ومدرعة أخرى و360 راجمة صواريخ و1455 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2808 مركبات عسكرية خاصة.