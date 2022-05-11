خفف مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد في حق الوزير السابق للعدل الطيب لوح من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى عامين حبسا نافذا، في قضية إعاقة السير الحسن للعدالة.

كما خففت من عقوبة المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب من عامين إلى 18 شهرا حبسا نافذا، مع رفع الحجز عن البيت العائلي للطيب لوح والسيارة الخاصة لهاشم بن طيب.

كما تم خفض عقوبة رجل الأعمال طارق كونيناف من أربع سنوات إلى عامين حبسا نافذا.

وتوبع لوح بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في استغلال الوظيفة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 33، 44، 48، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.