كشفت اليوم الأربعاء، إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف عن بعض الإجراءات المخصصة لعودة الجماهير مجددا إلى المدرجات والبداية بلقاء وفاق سطيف والأهلي المصري يوم السبت القادم، بالإضافة إلى الداربي العاصمي المقرر في الـ 15 من الشهر الجاري، كما تم تحديد سعر التذكرة الخاصة باللقاء والتي ستكون 500 دج .

. وكتبت إدارة المركب عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك: "إدارة المركب الأولمبي مرتاحة لعودة الجماهير، وترحب بهم في ملعب 5 جويلية، مع دعوتهم للسهر على احترام التدابير الصحية للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19، وذلك بمناسبة مباراة وفاق سطيف والأهلي المصري، يوم السبت، والداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، يوم الأحد، ولهذا الغرض قررت مايلي:

*فتح جميع أبواب الملعب لتسهيل عملية دخول الأنصار في المباراتين.

*توفير المأكولات والمشروبات من خلال فتح جميع نقاط البيع المتوفرة في الملعب لوضعهم في أفضل الظروف.

*فتح جميع دورات المياه المتوفرة في الملعب.

*عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة وفاق سطيف ستنطلق الجمعة وتستمر يوم السبت.

*بيع التذاكر الخاصة بالداربي العاصمي ستكون يوم الأحد.

*سعر التذاكر كما هو معتاد بـ 500 دج.