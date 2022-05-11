شيع عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، في مخيم جنين، التي اغتيلت على يد قوات الاحتلال الصهيوني أثناء تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين صباح اليوم.

وتمّ نقل جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في مسيرة حاشدة وسط مدينة جنين حيث شارك في تشييع جثمان الشهيدة عدد كبير من زملائها الصحفيين، مع مشاركة واسعة من أهالي مخيم جنين، وعدد من الشخصيات الوطنية والفلسطينية، وسط حالة من الحزن والصدمة.

وأفادت مصادر محلية بأنه سيُنقل جثمانها إلى مدينة رام الله، حيث سيلقى عليها نظرة الوداع في مكتب قناة الجزيرة، قبل أن تنقل إلى القدس لتشييعها لدى عائلتها.

تشييع جثمان مراسلة الجزيرة #شيرين_أبو_عاقلة في مخيم #جنين pic.twitter.com/3F6DdYIwoD

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 11, 2022