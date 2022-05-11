خلف، صباح اليوم الأربعاء، حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 77 بباتنة وفاة طفلة وإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية بولاية باتنة، أن حادث انحراف وانقلاب شاحنة وقع بالطريق الوطني رقم 77الرابط بين مروانة وباتنة بالمكان المسمى حيدوسة، أدى الى وفاة طفلة وإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين (5 و47 سنة)، كما أدى الحادث الى نفوق ثلاثة رؤوس ماشية كانت على متن نفس الشاحنة.

وأضاف البيان، أن وحدة التدخل الثانوية لمروانة قامت بإجلاء واسعاف الجرحى إلى مستشفى المدينة.