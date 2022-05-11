تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد، عون الشرطة خديم محمد، شهيد الواجب، الذي توفي أمس الثلاثاء بغليزان نتيجة تعرضه لحادث أثناء تأدية مهامه، حسب بيان لرئاسة الجمهورية .

كما تقدم الرئيس تبون بتعازيه الخالصة لأسرة الشرطة، في وفاة المرحوم خديم محمد، شهيد الواجب، راجيا من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

وكان عون الشرطة التابع لأمن دائرة زمورة "غليزان"، قد توفي صبيحة أمس الثلاثاء، بعد تعرضه مساء أول أمس الإثنين لحادث دهس من طرف سائق شاحنة، أثناء تأديته لمهامه.