تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية غليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من شخصين مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالشبكة الكهربائية والتي مست مؤخرا مختلف أحياء مدينة غليزان، أخرها عملية سرقة كوابل من داخل المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بغليزان.

وهذا بعد تلقي المصلحة لبلاغ عبر الرقم الأخضر، مفاده وجود شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بمحولات توليد الأوكسجين داخل المستشفى المحلي، على الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان ليتم توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس بقطع وتخريب وسرقة كمية معتبرة من الكابلات النحاسية قدرت بـ 75 متر على شكل 04 لفات مهيأة للسرقة واسترجاعها، بالإضافة إلى حجز معدات كانت تستعمل في عملية السرقة، القطع والتخريب.

في نفس السياق، تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من شخصين مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالشبكة الكهربائية.

وذلك على إثر بلاغ من أحد المواطنين عبر خط النجدة مفاده وجود شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالشبكة الكهربائية على مستوى إحدى أحياء برمادية، على الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان ليتم العثور على كابل كهربائي تابع لإحدى العمارات منزوع ومرمي على الأرض طوله حوالي 70 متر جاهز لعملية السرقة، وبعد تطويق المكان تم توقيف المشتبه فيهما اللذان حاولا الفرار. تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة عن قضايا تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة، التخريب العمدي لملك الغير (محول أوكسجين تابع للمستشفى)، محاولة السرقة مع ظرفي التعدد والليل.