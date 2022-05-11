قامت وزارتا الشباب والرياضة والتربية الوطنية بإعادة دراسة تفعيل أقسام الرياضة وإعادة الاعتبار لكل المنشآت الرياضية.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الأربعاء، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتمعت اللجنة الوزارية الثنائية الشباب والرياضة والتربية الوطنية بمقر وزارة الشباب والرياضة أمس الثلاثاء والتي عكفت على إيجاد وترتيب ميكانيزمات وآليات تجسيد تطبيق المحاور التي أمر بها وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية والتي تمحورت حول:

1- إعادة تفعيل مادة التربية البدنية والرياضية بالطور الابتدائي.

2- إيجاد كل الآليات لاستحداث منصب أستاذ تربية بدنية ورياضية في الطور الابتدائي وترسيمه.

3- توفير وتهيئة وإعادة الاعتبار لكل المنشآت الرياضية والساحات الحاضنة لجميع النشاطات الرياضية للطور الابتدائي.

4- إعادة تفعيل أقسام رياضة ودراسة بتوجه جديد ومعاصر مدروس مع دراسة إمكانية فتح عدد جديد من التانويات الرياضية في كل من ورڨلة - قسنطينة - وهران - العاصمة - بشار