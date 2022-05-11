تمكن المنتخب الوطني الجزائري لرياضة الكاراتي " (فئة الصّم البكم)، من تحقيق نتيجة مبهرة في أول مشاركة تاريخية له في بطولة قارية بحصده لثلاث ميداليات (ذهبية، فضية، برونزية)، وذلك خلال مشاركته في الدورة الـ 24 للألعاب الأولمبية بالبرازيل خلال نهاية شهر مارس 2022 والتي عرفت مشاركة 78 دولة 6800 رياضي تنافسوا على 13 اختصاصا.

وقال مدرب المنتخب زايدي إيديري في تصريحات اليوم لـ " الخبر": " في جانفي 2022، تم اقتراح فكرة إشرافي على المنتخب من قبل الفيدرالية لكن دون مقابل مالي، نظرا لغياب الإمكانيات والدعم المادي، حينها لم أتردد في قبول المهمة خاصة مع هذه الفئة التي لم يسبق لها المشاركة في أي منافسة وطنية أو دولية".

وأردف محدثنا عن الإنجاز الذي حققه الأبطال: " كنت سعيد ومتفائل لأن أعلم أن لديهم قاعدة تكوين ممتازة، في الأخير قررنا أخذ ثلاثة رياضيين لأن البقية كانوا بعيدين عن المستوى وأكدنا لهم بأنهم سيكونون معنا في الدورات المقبلة، خاصة وأن عامل الوقت كان يداهمنا وهدفنا كان على المستوى القريب، كنت مجبرا على العمل أكثر على الناحية المورفولجية وقمت بإعادة متابعة دورة 2017 لنفس الفئة وشاهدت الأوزان المطلوبة وكل التفاصيل اللازمة".