أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 10 ماي 2022، عديد العمليات النوعية عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (15) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (03) قناطير و(88) كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم توقيف (19) تاجر مخدرات آخرين وضبط (154) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (73886) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، (178) شخصا وضبطت (15) مركبة و(221) مولدا كهربائيا و(123) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وفي سياق آخر، تم توقيف (08) أشخاص وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(06) بنادق صيد ومسدسين (02) آليين و(33000) علبة من مادة التبغ و(10500) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من إن أمناس والوادي وبسكرة وباتنة وتمنراست كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (6327) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (172) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (86) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.