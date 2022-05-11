كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن ثنائي المنتخب الوطني، يوسف بلايلي الناشط ضمن صفوف بريست الفرنسي وزميله في المنتخب جمال بلعمري المتواجد دون نادي في هذه الآونة، يتواجدان على رادار ثلاثة أندية تنشط في دوري واحد.

وأوضح اليوم الأربعاء موقع" le10sport " ، أن فرص بقاء بلايلي الذي سينتهي عقده في جوان القادم، قليلة في مواصلة المشوار مع بريست، خاصة أن هناك العديد من الفرق الراغبة في الاستفادة من خدماته.

نفس المصدر أوضح أن العودة القوية لبلايلي خلال الأسابيع القليلة الماضية مع فريقه، دفعت كل من آيك أثينا ، أريس سالونيكا و أولمبياكوس لدخول سباق ضمه رفقة مواطنه جمال بلعمري. وختم المصدر ذاته أن هناك مناقشات ملموسة وفعلية، حول إمكانية خوضهما لتجربة في الدوري اليوناني.