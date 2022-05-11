قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون أحدهم حالته خطيرة، الأربعاء، في إطلاق نار بمدينة ليون، جنوب شرقي فرنسا.

وقال مصدر بالشرطة لوسائل إعلام فرنسية إن "ثلاثة أفراد على متن سيارة أطلقوا النيران باستخدام أسلحة ثقيلة على سيارة أخرى كانت تقل أربعة أشخاص"، حسبما نقلت صحيفة "لاديبيش".

ووفقا للصحيفة الفرنسية، توفى سائق السيارة المستهدفة وهو "شخص يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من 23 عاما" وأصيب ركاب السيارة وعددهم ثلاثة أشخاص، أحدهم حالته خطيرة.

وأعلنت السلطات الفرنسية فتح تحقيق في الواقعة وبدء البحث عن منفذي الهجوم الذين فروا بعد إطلاق النار. ويشار إلى أن السلطات ستحقق في الواقعة باعتبارها "قضية قتل وشروع في قتل في إطار عصابة منظمة".

من جهته، أدان عمدة ليون غريغوري دوسيه، الواقعة، وقال على تويتر إن الشرطة "تعمل بجدية وتصميم" لحماية المواطنين.