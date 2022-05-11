أفاد مجلس قضاء الجزائر أنه تم برمجة محاكمة وزير السكن الأسبق، عبد الوحيد طمار يوم 25 ماي الجاري.

طمار متابع في ملف قضية الحال بصفته والي سابق لولاية مستغانم إثر منحه قرارات الامتياز في إطار الاستثمار السياحي بمنطقة التوسع السياحي بولاية مستغانم.

وأبرز المتهمين في القضية، رجال الأعمال طارق كونيناف، علي حداد وفارس سلال، بالإضافة إلى البرلماني السابق صحراوي عبد المالك، والمدير العام السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي.

وقد أصدرت محكمة سيدي امحمد، أحكاما متفاوتة ضد المتهمين في ملف فساد، تراوحت ما بين البراءة إلى 6 سنوات سجنا نافذا.