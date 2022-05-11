تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمجبر جنوب المدية من توقيف شخصين متلبسين بجريمة سرقة منشأة مصنفة سكة حديدية مع التخريب العمدي لأملاك الدولة.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مفادها قيام شخصين بسرقة قطع حديدية للسكة الحديدية بالخرجة الجنوبية لبلدية مجبر، وعلى الفور تم توجيه دورية إلى عين المكان مع تنفيذ مخطط قائد المجموعة لمجابهة سرقة السكك الحديدية، ليتم توقيف المشتبه فيهما اللذان حاولا الفرار عند مشاهدتهما لأفراد الدورية، أين كانا بصدد فك البراغي التي تثبت السكة الحديدية، باستعمال مفك براغي قياس 36 وقياس32 و42 ومطرقة حجم كبير، وعليه تم استرجاع سبيكة حديدية بطول أربعة أمتار واقتياد المعنيين إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وقد تم إبلاغ الجهات القضائية وفتح تحقيق في القضية إلى غاية تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.