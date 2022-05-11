دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، لإجراء تحقيق "فوري وشامل" بشأن جريمة قتل الصحافية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة من طرف قوات الاحتلال الصهيوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة "نشعر بالحزن الشديد وندين بشدة مقتل الصحفية الأميركية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية".

وأضاف برايس "يجب أن يكون التحقيق فوريا وشاملا، ويجب محاسبة المسؤولين".

وقتلت أبو عاقلة صباح الأربعاء بينما كانت تغطي عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكانت السلطات الفلسطينية أعلنت النتائج الأولية لعملية تشريح جثمان الصحفية، إذ نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية، ريان العلي، قوله إن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة "كانت قاتلة مباشرة".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تشريح الجثمان، أن "الرصاصة تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً، وتم التحفظ على مقذوف مشوه تتم دراسته حالياً".