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الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامات في الطائرات والمطارات

العالم
11 ماي 2022 ()
إ.ب/وكالات
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الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامات في الطائرات والمطارات

قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، في بيان إن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتباراً من الأسبوع المقبل، مع انحسار جائحة "كورونا" في أوروبا.

وأصدرت الوكالة والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تحديثاً لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات. إلا أنهما أشارا إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال الفيروس.

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