ذكر عضو المكتب السياسي، مسؤول التنظيم بحزب جبهة التحرير الوطني، رشيد عساس، أن الحزب يعتزم تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الحادي عشر في 18 ماي القادم، مشيرا إلى أن التأخر في إطلاق هذا المسار، راجع إلى فترة الحجر الصحي وكذا إلى "التزام القيادة بالعمل بتوصيات اللجنة المركزية التي حثت على أولوية الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية بمختلف مستوياتها قبل التفرغ للمؤتمر".

وأوضح القيادي، في حديث لـ"الخبر"، اليوم، أن قيادة الحزب احترمت ونفذت توصيات وقرارات اللجنة المركزية بخصوص تأخير المؤتمر بعد تحدي الانتخابات والتواجد في المجالس المنتخبة، كاشفا أن الأمين العام أبو الفضل بعجي وجه تعليمة تمنح مهلة 3 أشهر للمناضلين من أجل تجديد بطاقاتهم وفسح المجال أمام منخرطين جدد.