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الجزائر تعزي

أخبار الوطن
11 ماي 2022 ()
إ.ب
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قدمت الجزائر تعازيها إلى عائلة الصحفية الفلسطينية، شرين أبوعاقلة، التي استشهدت، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية "على إثر استشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، في دولة فلسطين المحتلة، صباح اليوم، برصاص الاحتلال الصهيوني الغاشم، تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بخالص تعازيها، وأصدق عبارات المواساة لعائلة الفقيدة وللشعب الفلسطيني الشقيق، ولأسرة قناة الجزيرة، راجين من المولى العليّ القدير أن يتغمد روحها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان".

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