أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خليفة سماتي، اليوم الأربعاء ببسكرة أن دعم وتبني مبادرة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح سماتي في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر الجهوي لذات المنظمة لولايات جنوب البلاد، أن منظمته، على غرار القوى الحية في المجتمع، "تعلن مساندتها لهذه المبادرة" التي "يجب استغلالها لصالح الوطن الذي يتسع لكل أبنائه الخيرين وعدم إتاحة الفرصة لأعداء الوطن"، مؤكدا على "أهمية الانسجام والوحدة والتآخي للدفاع عن القضايا الوطنية والحفاظ على مصالح البلاد في ظل التغيرات العالمية".

من جهة ثانية، أبرز المتحدث أن المنظمة تبقى أبوابها "مفتوحة للجميع ولا تقصي أحدا، وستواصل المسيرة في كنف الانسجام والتخلي عن الأنانية لخوض المعركة ضد أعداء المنظمة وأعداء الجزائر من أجل مصلحه الوطن".