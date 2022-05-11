تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (63 كلغ)، إلى الدور الثاني لبطولة العالم 2022 الجارية حاليا بإسطنبول (تركيا)، بتغلبها بالنقاط على الكازاخستانية عايدا ابيكييفا (5-0).

خلال الدور المقبل، المقرر يوم الأحد المقبل، تواجه ابنة مدينة تيارت، الليتوانية رزونتال بياتري، التي من جهتها أعفيت من الدور الأول.

وتعد خليف الملاكمة الجزائرية الثانية التي دخلت المنافسة، بعد فتيحة منصوري (فئة 48 كلغ)، التي أقصيت أمس الثلاثاء من الدور الأول لوزن 48 كلغ.

وانهزمت منصوري، التي تشارك للمرة الثانية في المونديال بعد طبعة 2019 بروسيا، أمام الفنزويلية كادينو روخاس تايونيس (0-5).

كما تمثل الجزائر ملاكمتان أخريان في مونديال اسطنبول وهما رميساء بوعلام (51 كلغ) وإشراق شايب (66 كلغ).

وستتحدى شايب يوم الخميس ( 12:00 سا بتوقيت الجزائر)، الفنزويلية بيرز كاماكارو، بينما تنازل بوعلام حوالي الساعة 16:00سا، أمام اليابانية شينوهارا هيكاري.

وافتتحت فعاليات بطولة العالم النسوية للملاكمة يوم الأحد من قبل رئيس الاتحادية الدولية للعبة، أومار كريملاف، بمشاركة قياسية بلغت 310 ملاكمة تمثلن 73 دولة منها الجزائر وتتنافسن عبر 12 فئة وزنية.