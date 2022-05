Des organisations internationales et régionales ont appelé, mercredi, à une enquête "immédiate" sur l'assassinat de la journaliste palestinienne Shireen Abu Aqleh, par l'armée sioniste, dans le Nord de la Cisjordanie.

Shireen Abu Aqleh, 51 ans, une des plus connues de la chaîne Al-Jazeera, a été tuée mercredi matin par un tir de l'armée d'occupation sioniste alors qu'elle couvrait des incursions sionistes dans le secteur de Jénine en Cisjordanie occupée.

En réaction à cet assassinat, le porte-parole officiel de l'Union européenne pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Luis Miguel Bueno, a appelé à une enquête "indépendante et immédiate".

Dans un tweet, il s'est dit "choqué" par le meurtre de la journaliste Shireen Abu Aqleh alors qu'elle faisait son travail pour couvrir l'incursion sioniste à Jénine. "Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille et appelons à une enquête indépendante et immédiate pour introduire les coupables en justice".

Dans ce contexte, l'envoyé des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wencesland, a appelé à une enquête "immédiate et approfondie" sur l'assassinat de la journaliste Abu Aqila et à ce que les responsables soient tenus responsables, ajoutant que "les travailleurs des médias ne devraient jamais être pris pour cible".

Pour la Ligue des Etats arabes, les autorités d'occupation portent l'entière responsabilité de ce crime odieux, appelant à "une responsabilité internationale et la poursuite de ses auteurs devant les instances judiciaires internationales compétentes pour crime de guerre et violation grave des règles du droit international".

De son coté, l'Organisation de la coopération islamique (OCI) y voit "une violation manifeste des lois et normes internationales, nécessitant une enquête immédiate".