أصدر حزب جبهة المستقبل، اليوم الأربعاء، بيانا، كشف فيه عن لقاء جمع رئيس الحزب، عبد العزيز بلعيد، ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بقصر المرادية.

ووفق ذات البيان فإنه تم استعراض القضايا الوطنية والدولية خلال اللقاء، الذي جرى أمس الثلاثاء، في جو "سادته لغة الصراحة والوضوح".

وأضاف بيان الحزب أن "الرئيس تبون تطرق إلى الظروف الصعبة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي سادت المراحل السابقة وكيف كان التصدي لها من قبل مؤسسات الجمهورية بالعمل على تصحيح الوضع ومراجعة التحديات الوطنية والدولية، باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة وإرساء المنظومة القانونية الصحيحة التي من شأنها تحقيق الوثبة الاقتصادية والاجتماعية".

من جهته، عبر رئيس جبهة المستقبل عن نظرة حزبه لمختلف القضايا والواقع المعاش لاسيما الجانب السياسي والاقتصادي والجبهة الاجتماعية وتحدياتها التي تهم مختلف شرائح الشعب الجزائري وتستوجب الإصغاء بتمعن - وفق نفس البيان-، الذي أضاف أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي حظي باهتمام كبير في النقاش.

كما كشف بيان الحزب أن رئيس الجمهورية "أوضح السياسية المالية والاقتصادية والآليات الكفيلة للانطلاقة والخروج إلى بر الأمان تثمينا لمقدرات الأمة ومكاسبها والحفاظ على الجبهة الاجتماعية بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق طموحات وآمال المواطنين".

وفي الأخير ثمن عبد العزيز بلعيد باسم جبهة المستقبل هذا اللقاء ونوه بمختلف المجهودات المبذولة من طرف الرئيس ومختلف مؤسسات الجمهورية.