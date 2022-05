La Direction générale de la Communication à la Présidence de la République a présenté, mercredi, ses condoléances suite au décès en martyr de la correspondante de la chaîne Al-Jazeera en Palestine occupée, Shireen Abou Aqleh, tuée par les balles de l'occupant sioniste.

"Suite au décès en martyr, mercredi matin, de la grande journaliste, Shireen Abou Aqleh, correspondante de la chaîne Al-Jazeera dans l'Etat de Palestine occupée, par les balles de l'occupant sioniste odieux, la Direction Générale de la Communication à la Présidence de la République algérienne démocratique et populaire adresse ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de sympathie à la famille de la défunte, au peuple palestinien frère, ainsi qu'à la famille de la chaîne Al-Jazeera, priant le Tout-Puissant de combler son âme de Son immense miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournerons", lit-on dans le message de condoléances.