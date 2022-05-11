أعلنت مؤسستا بريد الجزائر واتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء، عن الشروع في عملية دفع اشتراك الانترنت وفواتير الهاتف الثابت، باستعمال تطبيق الهاتف بريدي موب، حسب ما أفاد به بيان لاتصالات الجزائر.

وأوضح نفس المصدر أن "بريد الجزائر واتصالات الجزائر، تعلم زبائنها أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، أصبح بإمكانهم دفع اشتراك الانترنت وفواتير الهاتف الثابت، باستعمال تطبيق الهاتف بريدي موب".

ويتعين على الزبون أن يقوم بتحديث تطبيق الهاتف "بريدي موب"، ليتسنى له-- يضيف البيان--"تعبئة رصيد الانترنت (ADSL FIBRE 4GLTE ) وتسديد فواتيره الهاتفية".

وأشار ذات البيان، أن هذه "الطريقة الجديدة للدفع تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للزبائن من خلال تزويدهم بوسيلة سهلة الاستخدام وآمنة للغاية للتعبئة والدفع عبر الانترنت".