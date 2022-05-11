أعلن الجيش المصري، الأربعاء، وفاة 5 عسكريين بينهم ضابط، و23 مسلحا في مواجهات بسيناء شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ، بعد أيام على استهداف مسلحين محطة رفع مياه غرب سيناء السبت، وإعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته في اليوم التالي.

والسبت، أعلن الجيش المصري، في بيان، استشهاد 11 من عناصره بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين، إثر "إحباط هجوم إرهابي" استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان الأربعاء، إن العمليات نفذت "ثأرا لدماء الشهداء"، من السبت وحتى الأربعاء.

وأوضح أنه تمت السبت محاصرة "عناصر إرهابية في عدة بؤر واستهدافهم بضربة جوية أسفرت عن مقتل 9 عناصر، فضلا عن 7 آخرين جراء ضربة أخرى تمت فجر الأربعاء".

وأفاد بأن "القوات أحبطت هجوما إرهابيا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء مما أسفر عن مقتل 7 عناصر إرهابية واستشهاد ضابط و4 جنود وإصابة جنديين آخرين".

وأكد أن الجيش "مستمر في جهود محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره".